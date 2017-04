GoPro onthult 360-graden-camera Fusion

2017-04-21T11:43:00

2017-04-21T11:35:37

GoPro lanceert eind dit jaar een eigen 360-graden-actiecamera, de Fusion. Volgens de makers is het daarmee net alsof je met zes GoPro-camera's tegelijk op pad gaat.

De GoPro Fusion maakt het filmen van virtual reality-video's mogelijk. Daarmee gaat het bedrijf onder andere de concurrentie aan met Samsungs Gear 360-camera.

Voorbeeld

In onderstaande video is te zien hoe de beelden van de camera er uit zien. Door met de muis te slepen, kijk je in 360-graden om je heen. Een prijs voor de Fusion is nog niet bekend.

GoPro bracht vorig jaar de Hero5-actiecamera's uit. Hoewel die goed verkocht werden, lukt het GoPro al tijden niet om winstgevend te zijn. Dat het zijn eigen drone terug moest roepen vanwege neerstortgevaar, was daarbij een extra domper.