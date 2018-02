Goud voor Schulting... door een slim pak?

2018-02-22T12:50:45

2018-02-22T13:25:21

Het zal je niet zijn ontgaan: Suzanne Schulting heeft vandaag een gouden medaille gewonnen op de Olympische Spelen in Pyeongchang. In de voorbereiding op dat toernooi kreeg ze hulp uit onverwachte hoek: de techwereld. Samsung ontwikkelde namelijk een slim schaatspak dat de Nederlandse shorttrackers nog dichter bij perfectie moest brengen. En dat hielp.

Schulting en Sjinkie Knegt kregen de afgelopen maanden hulp van de techniek bij hun trainingen. Samsung heeft Sjinkie en Suzanne een zogeheten SmartSuit ter beschikking gesteld waarmee ze hun houding op het ijs kunnen optimaliseren.

Het op maat gemaakte schaatspak is voorzien van een aantal ingebouwde sensors die de exacte lichaamshouding in kaart brengen. De SmartSuit maakt verbinding met een speciale app waar realtime gegevens naartoe worden gestuurd. De schaatscoach kan zo op de millimeter nauwkeurig zien of schaatsers bijvoorbeeld diep genoeg zitten. Is de houding niet optimaal, dan kan de coach via de app een trilling naar de SmartSuit sturen, die door de schaatser via de pols wordt ontvangen. De schaatser kan dan direct zijn of haar houding aanpassen.

Bondscoach Jeroen Otter over de SmartSuit: “Door de lichaamshouding te bepalen, kunnen we nog effectiever trainen. Ik merk dat Sjinkie en Suzanne nu al profiteren van deze unieke innovatie.” Volgens de coach kan de houding van de schaatser op het ijs het verschil maken tussen zilver en goud. Sjinkie Knegt beaamt dat: “Ik schaatste altijd op gevoel en schatte zelf in of ik diep genoeg zat. Maar nu kan mijn coach precies zien of ik nog iets dieper moet zitten voor mijn ideale houding.”

Samsung verzorgde de pakken en de app: “Met de SmartSuit hopen we Sjinkie en Suzanne naar een nog hoger niveau te tillen en eraan bij te dragen dat zij hun olympische gouden droom kunnen verwezenlijken.” In het geval van Schulting is dat nu dus helemaal gelukt.