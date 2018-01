Gouden sieraden van moederbord-onderdelen

2018-01-12T10:13:00

2018-01-12T11:18:07

Computerfabrikant Dell wil gouden onderdelen uit moederborden recyclen om daar weer nieuwe apparaten van te bouwen. Maar ook gouden sieraden behoren tot de mogelijkheden.

Tijdens de Consumer Electronics Show wordt The Circular Collection van actrice Nikki Reed getoond; onder andere 14- en 18-karaats gouden ringen en oorbellen maken daar deel van uit. Het goud dat hierin is verwerkt, is afkomstig van afgedankte moederborden. Hoe dat proces er uit ziet en wat het resultaat is, zie je in onderstaande video.

Omsmelten

De ludieke actie is vermoedelijk eenmalig, maar het proces van tweedehands goud omsmelten voor nieuwe moederbord-onderdelen wordt de toekomstige standaard. De aankomende Latitude 5285-laptop krijgt als een van de eerste apparaten een moederbord met gerecyclede gouden onderdelen. Het zou stukken beter voor het milieu zijn dan constant nieuw goud te moeten mijnen.