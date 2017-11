Gps-horloges voor kinderen blijken opnieuw onveilig

2017-11-29T10:21:00

2017-11-29T10:21:06

Er is opnieuw onderzoek gedaan naar de beveiliging van gps-horloges voor kinderen en weer blijkt dat deze niet op orde is. Dit keer trekt antivirusfirma AV-Test aan de bel.

Met gps-horloges kunnen ouders hun kinderen via een smartphone-app in de gaten houden. Deze communiceert met de simkaart in het horloge, zodat zij weten waar hun kroost uithangt. Eventueel krijgen ze een melding wanneer het kind een bepaald gebied - zoals het schoolplein - verlaat.

Dit soort horloges zijn alleen lang niet altijd goed beveiligd. Zo is het voor kwaadwillenden eenvoudig om met het kind in contact te komen via spoofing van het telefoonnummer. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld met hun eigen smartphone bellen naar het horloge van het kind, onder het nummer van de ouders. Dit trucje werkt simpelweg via apps die te downloaden zijn in o.a. de Play Store.

Lees ook: Consumentenbond: 'GPS-horloges voor kinderen slecht beveiligd'

Verbinding te onderscheppen

AV-Test onderzocht zes kinder-smartwatches en ontdekte dat in de helft van de gevallen de communicatie tussen horloge en app via een onbeveiligde verbinding verliep. Daardoor zijn ze vatbaar voor aanvallen van hackers (via zogeheten man-in-the-middle-aanvallen), die naderhand de locatie van het kind kunnen achterhalen, nep sms'jes kunnen versturen, en meer.

In de test komen twee gps-horloges van Nederlandse makelij voor. Degene van het merk Belio scoren het beste, voornamelijk vanwege de versleuteling die bij deze modellen wel degelijk wordt toegepast. Maar de horloges van Helloo brengen het er slechter vanaf. Desgevraagd zegt het Arnhemse bedrijf de onderzoeksresultaten nader te gaan bestuderen en later met een reactie te komen.

Verbod

In Duitsland is de verkoop van dit soort horloges inmiddels verboden, maar om andere redenen. Daar was het voornaamste bezwaar de microfoons in de gadgets, waarmee ouders op afstand kunnen meeluisteren met hun kinderen. Dat maakt het afluisterapparatuur, wat tegen de Duitse wet is. In de geteste horloges van AV-Test is zo'n functie alleen aanwezig bij die van het Duitse merk Anio.