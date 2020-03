Gratis cursus Digitaliseer je dierbare herinneringen

2020-03-30T18:52:22

2020-03-30T20:05:59

Tech Academy - de online leeromgeving van de tech-merken van Reshift - biedt vanaf vandaag een nieuwe gratis cursus aan: Digitaliseer je dierbare herinneringen. In deze online training leer je alles over wat er nodig is om je foto's, videobanden en vinyl platen te digitaliseren.

Nu we massaal thuis moeten blijven, is dit de tijd bij uitstek om eens flink op te ruimen en te ordenen. Je hebt waarschinlijk nog wel ergens een (oud) foto-album of videobanden op zolder liggen die alleen maar stof liggen te verzamelen.

Met onze nieuwste gratis curus Digitaliseer je dierbare herinneringen laten we je in verschillende hoofdstukken zien hoe jij nu zelf aan de slag kunt gaan met het digitaliseren van je waardevolle foto's, oude VHS-videobanden en langspeelplaten. Je bekijkt of beluistert ze waarschijnlijk niet regelmatig. Maar zodra ze digitaal zijn, wordt dat terugkijken en luisteren al weer een stuk makkelijker.

We helpen je stap voor stap

In onze nieuwe gratis online cursus nemen we je stap voor stap door alle mogelijkheden die er zijn om je foto's, videobanden en lp's digitaal te maken. Daarbij helpen we je met handige links en downloads, zodat je makkelijk de hardware vindt die je nodig hebt en software direct kunt binnenhalen.