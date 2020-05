Gratis cursus Thuiswerken op een Chromebook

2020-05-01T12:28:54

2020-05-01T12:40:40

We blijven met z’n allen zoveel mogelijk binnen en dat betekent dat we thuis werken én les krijgen. Daar heb je natuurlijk een goede laptop voor nodig en het is dan ook niet gek dat de vraag naar Chromebooks groter is dan ooit. We leggen je in de gratis cursus ‘Thuiswerken op een Chromebook’ in de Tech Academy uitgebreid uit hoe je alles uit je Chromebook haalt.

Tech Academy is de online trainingsomgeving van de tech-merken van Reshift. We hebben ons aanbod vergroot en bieden je nu een gratis cursus 'Thuiswerken op je Chromebook' aan. In deze cursus leer je alles over hoe je je Chromebook optimaal instelt en gebruikt om thuis te werken. Hoe bewerk en maak je Word-documenten? Kun je ook foto’s bewerken? En hoe zit het met multitasking? Kun je wel werken met meerdere applicaties tegelijkertijd? Zomaar wat relevante vragen waar we je in deze gratis cursus een antwoord op geven.

Stap voor stap in 60 minuten

In de online cursus laten we je stap voor stap zien waar je aan moet denken als je je Chromebook wilt gebruiken om optimaal thuis te werken. Dat begint natuurlijk bij comfortabel en ergonomisch werken, dus laten we je zien hoe je een beeldscherm, muis en toetsenbord aansluit. De cursus bevat verschillende hoofdstukken waarin ook alle applicaties aan bod komen die je nodig hebt om je werkzaamheden uit te voeren. Na elk hoofdstuk kun je aan de hand van een aantal vragen je kennis toetsen. Heb je de cursus succesvol doorlopen? Dan ontvang je een certificaat.

Volg nu de cursus ‘Thuiswerken op een Chromebook’.