Gratis LastPass beperkt synchroniseren wachtwoorden, wat nu?

2021-02-18T10:07:00

2021-02-22T10:56:46

Het handige van een wachtwoordmanager is niet alleen dat je zelf geen sterke wachtwoorden meer hoeft te onthouden, maar ook dat je deze op al je apparaten bij de hand hebt. LastPass kiest ervoor om dat laatste in te perken voor gratis gebruikers.

We bezoeken onze favoriete sites tegenwoordig zowel op onze pc's als op onze smartphones. Een wachtwoordmanager synchroniseert wachtwoorden automatisch tussen beide apparaten, zodat je overal veilig ingelogd bent. Dit was ook het geval bij de gratis versie van LastPass, maar vanaf 16 maart alleen nog als je een betaald abonnement hebt afgesloten.

Als niet-betalende gebruiker moet je weldra kiezen. Wil je toegang tot je wachtwoorden op pc's of juist op je mobiele apparaten? LastPass kijkt naar het soort 'device' en kan maar op één type tegelijk actief zijn. Kies je voor de optie Computers, dan werkt LastPass op pc's, laptops en als browserextensie. Bij Mobile Devices werkt de wachtwoordmanager op smartphones, tablets en smartwatches.

Na 16 maart mag je drie keer wisselen. Daarna staat de keuze vast.

Betalen of gratis alternatief vinden

LastPass hoopt hiermee meer betalende klanten te strikken. Maar het is natuurlijk altijd vervelend wanneer voorheen gratis functies ineens achter een betaalmuur verdwijnen. Vind je het niet erg om voor LastPass te betalen, dan kun je dat uiteraard gewoon doen.

LastPass Premium kost omgerekend zo'n 2,50 euro in de maand en er is een tijdelijke actieprijs van kracht. Het abonnement heeft meer voordelen. Zo krijg je ook toegang tot 1 GB versleutelde opslag in de cloud en waarschuwt de dienst zodra jouw wachtwoord opduikt in een datalek.

Wil je dit niet, dan is het tijd om op zoek te gaan naar een gratis alternatief. Gelukkig zijn er meerdere goede wachtwoordmanagers waarvoor je niets hoeft te betalen. Bekijk eens Bitwarden, waarvan de gratis variant wel het volledig synchroniseren van wachtwoorden toestaat.

We raden je verder de gratis online cursus 'veilig omgaan met wachtwoorden' aan, met hierin ook een uitgebreide blik op wachtwoordmanagers.

Wachtwoorden exporteren

Wissel je van wachtwoordmanager, dan is het wel nog even van belang om de wachtwoorden uit je LastPass-kluis mee te nemen. Dit kan eenvoudigweg door binnen de LastPass-software je wachtwoorden te exporteren, bijvoorbeeld als csv-bestand. Die is vervolgens in je nieuwe wachtwoordmanager weer te importeren, zodat je je sterke wachtwoorden gewoon bij je houdt.

In LastPass vind je de optie onder Geavanceerde opties, Beheer uw kluis, Exporteren.