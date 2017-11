Gratis programmeerpakket voor duizenden basisscholen

2017-10-31T09:00:00

2017-10-31T09:46:44

Hoe zet je je eigen stoplicht in elkaar? Het klinkt misschien als een triviaal iets om te weten, maar het is de basis van het programmeren. Het is kennis die steeds meer kinderen in de toekomst nodig gaan hebben. Met de Bendoo Arduino Box, een initiatief van onder meer Reshift (de uitgever van deze website), wordt programmeren leuk én leerzaam.

Met de box leren kinderen op een leuke en interactieve manier de basisprincipes van technologie en programmeren. De Bendoo Arduino Box is gebouwd rond de microcomputer Arduino en bevat een compleet lesprogramma van acht lessen (inclusief docentenhandleiding), dat is samengesteld door de onderwijsexperts van Creative Kids Concepts.

Plezier en technologie

Het initiatief voor het pakket komt vanuit een unieke samenwerking tussen Reshift, Creative Kids Concepts (CKC) en SIDN. De 2.700 basisscholen die bij het CKC zijn aangesloten, krijgen gratis het lespakket Arduino Bendoo Box. Op die manier hopen de organisaties kinderen enthousiast te maken voor techniek en technologie.

“Om de innovatiekracht van Nederland te waarborgen, is het van groot belang dat kinderen naast gebruikers, ook makers van digitale technologie worden. Het is aan ons - het bedrijfsleven - om deze generatie hiervoor klaar te stomen”, aldus Ramon Wieleman van Reshift. “We zijn dan ook zeer verheugd dat we dankzij samenwerking met onze partner SIDN deze technieklessen gratis kunnen aanbieden aan de bij CKC aangesloten bassischolen.”

Alle aangesloten basisscholen kunnen op de IPON onderwijsvakbeurs (7 en 8 februari 2018) deze nieuwe techniekbox gratis afhalen op de stand van De Techniek Torens!