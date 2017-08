Gratis smartphone voor duizend scholieren uit arme gezinnen

2017-08-21T10:26:00

2017-08-21T10:22:47

Op school kun je eigenlijk niet meer zonder smartphone, maar wat nu als je ouders dit eigenlijk niet kunnen betalen? De overheid helpt duizend scholieren in dit geval aan gratis mobieltjes.

Duizend Haagse brugklassers uit arme gezinnen krijgen vanaf vandaag een smartphone aangereikt, op kosten van o.a. de Gemeente Den Haag en het Ministerie van Sociale Zaken. Het betreft een niet nader genoemd model van Samsung met een jaarabonnement van T-Mobile.

Vrienden en leerkrachten

Kinderen communiceren telkens vaker met elkaar via hun smartphone. Wie er geen heeft, dreigt daardoor in een sociaal isolement te raken. En dat willen de initatiefnemers niet. Daarnaast worden zaken als huiswerk en lesroosters dikwijls via apps geregeld. Scholieren kunnen dus niet meer zonder mobiel.

Veilig

De kids worden bij de uitreiking van de toestellen voorgelicht over het veilig gebruik ervan, bijvoorbeeld in het verkeer. Bellen naar het buitenland is niet mogelijk, en sommige betaalde SMS-diensten zijn geblokkeerd. Dit om de gezinnen niet per ongeluk verder in de schulden te helpen