Gratis upgraden naar Windows 10 kan nog steeds

2018-01-17T10:51:00

2018-01-17T10:50:15

Hoewel Microsoft meerdere keren heeft aangegeven dat er een einde komt aan de gratis upgrade-periode naar Windows 10, is die optie er nog steeds.

Officieel moet je al langer betalen om de overstap naar Windows 10 te mogen maken. Maar voor 'klanten die ondersteunende technologie├źn gebruiken', is de aanbieding langer geldig. In feite komt het er op neer dat iedereen via deze pagina alsnog gratis naar Windows 10 kan upgraden.

Verschuivende deadline

Eind vorig jaar werd duidelijk dat ook deze sluiproute afgeknepen zou worden, en wel vanaf 31 december 2017. Na de jaarwisseling werd ineens gesproken over 16 januari 2018. Maar ook die datum is inmiddels verstreken, en de upgrade-tool is nog steeds te downloaden. Lees hier hoe je Windows 10 langs deze weg gratis installeert.

Hoe lang deze optie nog beschikbaar is, blijft gissen. We vermoeden niet zo lang meer. Maar dat dachten we vorig jaar ook.