'Green screen of death' alleen voor Insiders

2017-01-11T09:40:00

2017-01-11T12:36:51

De groene variant van de notoire blue screen of death is alleen weggelegd voor Insiders van Windows 10. Dat blijkt nu er een grote nieuwe test-versie van het besturingssysteem uit is.

Het 'green screen of death' werd eerder al ontdekt, maar destijds was niet duidelijk wat precies het verschil was met het blauwe scherm. Zodoende werd er gespeculeerd dat het groene scherm voor minder ernstige foutmeldingen weggelegd zou zijn. Microsoft legt nu uit dat voor die kleur is gekozen, zodat het bedrijf sneller onderscheid kan maken tussen foutmeldingen die door Insiders en door reguliere Windows 10-gebruikers worden gerapporteerd.

Insider-programma

Microsoft brengt dikwijls nieuwe functies uit voor Windows 10, die eerst worden getest door Insiders. Iedereen kan zich aanmelden voor dat programma, waarna ze een speciale test-versie van het besturingssysteem draaien. De kans op rare bugs en foutmeldingen is daardoor wel groter dan bij de 'stabiele' versie van Windows 10, maar je kunt vaak ook al maanden van tevoren met features aan de slag die eigenlijk nog lang niet uit zijn.

Blauw filter en Edge-verbeteringen

De nieuwste Insider-build voegt ook een filter tegen blauw licht toe en de mogelijkheid om mappen aan te maken in het startmenu - wat overigens is afgekeken van Windows 10 Mobile. Ook heeft de Edge-browser een belangrijke update gekregen, met onder meer de mogelijkheid om tabbladen samen te voegen en ze 'weg te zetten' voor later. Tevens wordt Flash-content automatisch geblokkeerd.

Creators Update

Reguliere Windows 10-gebruikers krijgen de meeste updates pas vanaf de Creators Update, die later dit jaar wordt gelanceerd. Het is de opvolger van de grote Anniversary Update uit augustus. Paint 3D maakt dan ook zijn opwachting.