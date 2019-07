Groen internet voor gamers op CampZone + WIN KAARTEN!

2019-07-15T10:54:07

2019-07-15T11:47:50

In grote delen van het land is de zomervakantie inmiddels begonnen – en dat betekent zes weken de tijd om allerlei leuke dingen te doen. Zoals gamen. En wat is er nou leuker dan met andere gamefans te doen? Maar dan wel een beetje duurzaam natuurlijk!

Deze zomer wordt voor de 19e keer CampZone gehouden, het grootste outdoor gaming event van Nederland. Bezoekers nemen hun eigen computer of gameconsole en tent mee naar het Brabantse Veghel om – natuurlijk – te gamen, maar ook om bijvoorbeeld mee te doen aan cosplay-competities, barbecues, bingo, Real-Life Pong, boogschieten, Live Cluedo (kolonel Zuckerberg met de privacysleutel in de cloud ;-)) en nog veel meer.

Groen internet

Maar 2500 gamers die tegelijk aan het LAN-nen zijn, dat kost natuurlijk wel een hoop energie. Gelukkig kan er dit jaar op Campzone gespeeld worden via glasvezel met groen internet, met dank aan provider SNLR. Wel zo fijn, want reken maar dat er een hoop GB’s verstookt worden tijdens het evenement.

Win kaarten!

Computer Idee mag 3x 2 dagkaarten t.w.v. 59 euro per stuk weggeven. Vertel ons voor donderdag 18 juli, 12.00 uur op waarom we jou blij moeten maken met 2 kaarten en vertel ons meteen op welke dag je wilt gaan (je kunt elke dag kiezen vanaf 27 juli tot en met 4 augustus). Ben jij een van de gelukkige winnaars, dan krijg jij twee e-tickets voor de dag die je in je mail hebt aangegeven. Je kunt je inzending sturen naar redactie@computeridee.nl, o.v.v. CampZone-wedstrijd.