GroenLinks-lid komt met variant op Super Mario

2017-02-14T09:01:37

2017-02-14T15:49:26

Een ludieke actie van GroenLinks-lid Arthur Dingemans. Hij heeft een variant op het populaire spel Super Mario gemaakt. Alleen is het nu Geert Wilders die de boel saboteert.

In de game - SuperKlaver - moet lijsttrekker Jesse Klaver proberen om vier kolencentrales te sluiten. Tijdens zijn missie wordt Klaver gedwarsboomd door Geert Wilders, die hem probeert te stoppen.

De game is overigens geen officieel spel van GroenLinks, maar de partij kan de actie van Dingemans wel waarderen. "Het is grappig en past goed bij de toon van het internet. Wij geloven erg in grassroots campagnevoeren. Bij de campagne van Bernie Sanders zag je ook veel van dit soort initiatieven," aldus een woordvoerder van GroenLinks tegenover Bright.

Spelen

SuperKlaver kan direct in je browser worden gespeeld, want het is gemaakt in HTML5. De game kun je hier vinden.