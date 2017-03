Groot botnet infecteert Android-apparaten

2017-03-14T09:41:55

2017-03-14T09:58:37

Google heeft een groot botnet geïdentificeerd, waarbij kwaadaardige software zich richt op Android-apparaten. Het botnet werd ontdekt tijdens een routinecontrole.

Het botnet Chamois bestaat uit een reeks zogeheten PHA's, potentially harmfull applications. De adware had als doel om door middel van browser-popups allerlei adware te installeren op Android-apparaten. Eenmaal geïnstalleerd kon de software op de achtergrond sms-berichten versturen naar betaalde nummers.

Onopvallend

De software uit het botnet was zo gemaakt dat het nauwelijks door gewone gebruikers is op te sporen. Code werd uitgevoerd in verschillende stappen, waardoor het lastig te detecteren was. Gegevens werden opgeslagen in gecodeerde bestanden. Het is niet bekend hoeveel Android-apparaten er met het Chamois-botnet waren geïnfecteerd.

Google

Google zegt dat haar eigen systeem Verify Apps ervoor zorgt dat tal van PHA's worden tegengehouden, omdat het systeem alle apps die worden aangeboden in de Google Play-store worden gecontroleerd op gevaarlijke code. Alleen de handmatige installatie van APK-pakketten kan niet door Google worden tegengehouden.