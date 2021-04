Groot datalek Facebook treft ook 5,4 miljoen Nederlanders

2021-04-05T10:37:00

2021-04-05T12:04:13

Op internet zwerven de persoonlijke gegevens rond van 533 miljoen Facebook-gebruikers, waaronder die van 5,4 miljoen Nederlanders. Ze blijken afkomstig uit een datalek uit 2019 en zijn recent opnieuw op een hackersforum aangetroffen.

De zogeheten datasets betreffen enorme waslijsten met daarin voornamelijk voor- en achternamen, telefoonnummers, woonplaatsen, geboortedatums, werkgevers en relatiestatussen. Deels gekoppeld aan e-mailadressen. Dat er ook meer dan 5 miljoen Nederlanders tussen zitten, haalde RTL-journalist Daniël Verlaan boven tafel.

De gegevens werden online gratis aangeboden. Kwaadwillenden kunnen met deze informatie heel gericht phishing-pogingen uitvoeren, bijvoorbeeld via WhatsApp. Zij doen zich dan voor als een bekende met zogenaamd een nieuw telefoonnummer en vragen al snel of je geld naar ze wil overmaken.

Tegenover persbureau Bloomberg laat Facebook weten jaren geleden al actie te hebben ondernomen tegen de manier waarop deze data ooit in verkeerde handen is gekomen, zodat het niet nog eens kan gebeuren. Het bedrijf stelt dat het om 'oude data' gaat, maar lijkt te vergeten dat die informatie nu nog steeds erg waardevol kan zijn. Immers, hoe vaak verander jij je mobiele nummer?

Controleren en voorzichtig zijn

Wellicht ben je benieuwd of ook jouw gegevens op straat liggen. Helaas is dit nog niet zo eenvoudig te achterhalen. Op de website van Have I Been Pwned kun je dit inmiddels controleren, maar alleen op basis van je e-mailadres. Bij dit lek gaat het echter niet zozeer om mailadressen, maar juist om telefoonnummers. En daar kun je bij Have I Been Pwned (nog) niet op zoeken.

Update 12:02 - Op de site Ben Ik Er Bij kun je checken of jouw telefoonnummer tussen de gelekte gegevens staat. Vanwege de grote belangstelling laadt de tool mogelijk wat traag.

Oorspronkelijke tekst gaat verder:

Wees de komende tijd hoe dan ook extra alert op phishing-pogingen. Niet alleen via de mail, maar ook via WhatsApp en sms.

Telefoonnummer niet verplicht

Overigens is het op Facebook niet verplicht om je telefoonnummer te delen. Maar het kan wel, bijvoorbeeld om je telefooncontacten ook op Facebook terug te vinden. Bovendien voeren veel mensen hun 06-nummer in als onderdeel van het tweestapsverificatieproces, waarmee het Facebook-account extra te beveiligen is. Ironisch genoeg, in dit geval...