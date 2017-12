Groot lek ontdekt bij keyboard-app Ai.type

2017-12-06T12:05:00

2017-12-06T12:07:31

Wie de keyboard-app Ai.type gebruikt, doet er goed aan zijn wachtwoorden te veranderen. Door een lek lagen miljoenen persoonlijke gegevens op straat.

Beveiligingsonderzoekers van het Kromtech Security Center ontdekten online een publiekelijk toegangbare, onbeveiligde database, met daarin 577 GB aan verzamelde data van 31 miljoen Ai.type-gebruikers.

Die info bleef niet beperkt tot gebruikersnamen en wachtwoorden, maar ook telefoonnummers en adresboeken, serienummers en locatiegegevens, zoektermen bij zoekmachines, ip-adressen en nog veel meer gevoelige informatie. Bij de gratis versie werd meer data verzameld dan bij de betaalde variant, vermoedelijk met het oog op adverteerders.

Alleen Android

'Alleen' de gegevens van Android-gebruikers waren inzichtelijk. De app is ook beschikbaar voor iOS, maar die data is niet aangetroffen bij het lek.Onbekend is of deze informatie misbruikt is door kwaadwillenden. De ontwikkelaars van AI.type hebben de database inmiddels toch maar versleuteld.