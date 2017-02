Grote Europese proef met 5G-netwerk in 2020

Over drie jaar moet in Europa een groot 5G-netwerk worden uitgerold. Doel van de uitrol is om de mogelijkheden van het nieuwe netwerk te testen en alvast afspraken vast te leggen over de te gebruiken techniek. De Amsterdam ArenA gaat hier een grote rol in spelen.

Het 4G-netwerk is eigenlijk nog maar kort geleden volledig in het hele land en in grote delen van Europa uitgerold. De opvolger staat echter al weer voor de deur. 5G is sneller, maar onduidelijk is nu nog welke technieken daar voor nodig zijn en hoe deze met elkaar gaan samenwerken.

Testen in de Amsterdam ArenA

Om die reden wordt in 2020 tijdens het EK voetbal een grote proef gehouden met de mogelijkheden van 5G. De Amsterdam ArenA gaat daar volgens Ger Baron, Chief Technical Officer bij de gemeente Amsterdam, een grote rol bij spelen. Dat vertelt hij in een interview in het Financieele Dagblad.

Tijdens de vier wedstrijden die daar worden gehouden zullen diverse bedrijven apparatuur ophangen en sensors plaatsen om te kijken wat er allemaal mogelijk is met 5G. Bedrijven als Huawei, KPN, KPMG en het onderzoeksinstituur TNO zullen aan de proef meewerken. Ook in de andere speelsteden tijdens het EK2020 zullen er tests plaatsvinden, waaronder Dublin, Kopenhagen en Bilboa.

EU-doel

De Europese Commissie wil dat het 5G-netwerk in 2020 al grotendeels kan worden uitgerold, omdat men een enorme groei verwacht in het mobiele internetverkeer dat niet allemaal door het huidige 4G-netwerk kan worden opgevangen. Het 5G-netwerk zal het 4G-netwerk overigens niet in één keer vervangen, maar zal lange tijd naast elkaar bestaan, zoals dat nu ook het geval is met 3G en 4G.