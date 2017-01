Grote stijging aantal meldingen Fraudehelpdesk

2017-01-16T17:01:00

2017-01-16T16:57:06

De Fraudehelpdesk kreeg vorig jaar veel meer meldingen binnen van internetoplichting dan in 2015. Dat jaar waren het 148.215 meldingen, in 2016 waren het er al 621.185.

De meldingen hebben meestal betrekking op phishing-mails. Daarbij zijn er meer 'spookfacturen' in omloop. Criminelen doen zich dan voor als een bedrijf (zoals een provider) en melden dat er zogenaamd nog een betaling openstaat. 218 slachtoffers maakten daar melding van, de schade liep op tot 43.460 euro.

Daten en Marktplaats

Daarnaast werd er 2,2 miljoen euro schade geleden op het gebied van datingfraude. Daarbij worden gedupeerden benaderd door een crimineel die zich romantisch voordoet, maar later zegt financieel in de problemen te zitten. Onder die valse voorwendselen worden vervolgens grote bedragen afhandig gemaakt, gemiddeld 17.000 euro per persoon.

Tot slot komt fraude op Marktplaats vaker voor. Er kwamen 500 extra meldingen binnen ten opzichte van 2015.