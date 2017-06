Grote update voor Windows 10-testers

2017-06-09T14:44:00

2017-06-09T14:42:57

Windows-gebruikers die de testversie van Windows 10 draaien, kunnen vanaf nu een grote update downloaden in de aanloop naar de aankomende Fall Creators Update.

Later dit jaar volgt de Fall Creators Update de Creators Update uit april op. Meest opvallend daarin is een makeover van vrijwel alle belangrijke Windows 10-elementen en menu's. Fluent Design, zo noemt Microsoft deze nieuwe look. Daarmee moet Windows 10 meer één geheel worden, waar het nu grafisch juist uit een heleboel losse onderdelen bestaat.

De meest recente testversie van Windows 10 geeft ons een eerste voorproefje hiervan. Het startmenu en het actiecentrum zijn daarin voorzien van het nieuwe Fluent Design-jasje. Dat ziet er niet alleen gelikter uit maar heeft ook praktisch nut. Zo is het startmenu beter te schalen en is het actiecentrum ook inhoudelijk op de schop gegaan om zo meer relevante info te tonen.

Pen terugvinden

Ook Edge is er in deze build op vooruit gegaan. De browser is eindelijk full-screen te gebruiken door op F11 te drukken, iets wat andere browsers overigens al veel langer kunnen. Waaronder zelfs Internet Explorer, maar goed. Ook is er de optie om websites vast te pinnen aan de taakbalk, en zijn woorden in verschillende kleuren te markeren in ebooks die in Edge worden gelezen.

Wie de Surface Pen gebruikt, zal merken dat deze voortaan accurater werkt tijdens het schrijven. Vooral interessant is echter de mogelijkheid om een verloren pen op afstand terug te vinden, via Find My Device. Inderdaad, net zoals je een verdwenen telefoon kunt lokaliseren.

En meer

Verder is er nog een waslijst aan kleinere aanpassingen en wijzigingen te vinden op de Windows Blog. Ook vind je er een opsomming van bekende bugs. De Fall Creators Update voor Windows 10 staat zoals de naam doet vermoeden gepland voor de herfstperiode van 2017. Als je geen tester (insider) bent, moet je dus nog even geduld hebben.