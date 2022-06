Grote Windows 11-update als preview beschikbaar

2022-06-08T09:06:43

2022-06-10T09:09:49

Als je de volgende grote Windows 11-update nu al wil binnenhalen, dan kan dat. Het betreft versienummer 22621.

Je kunt dit doen via de Windows Update-sectie binnen de instellingen van Windows 11. Daar tref je een Windows Insider-optie aan, die je langs alle stappen laat lopen die je moet nemen.

Wanneer je eenmaal onderdeel bent van het programma, selecteer dan de optie Release Preview, zodat je direct aan de slag kunt met de update die mogelijk in september voor iedereen beschikbaar is.

Windows 11-update (22H2)

De update bevat onder meer opties als spotlight wallpaper en live captions. Met live captions voeg je ondertiteling toe aan video’s die je bekijkt op het platform; een mooie optie voor dove of slechthorende personen. Het maakt niet uit wat voor content je bekijkt.

Taakbeheer gaat er eveneens op vooruit. Zo is er een schone layout en ondersteunt het onderdeel eindelijk de donkere modus van Windows 11. Met Snap Layouts beheer je heel snel de indeling van de vensters op het scherm; je sleept een venster naar de bovenrand en krijgt dan meteen te zien wat er zoal mogelijk is.

Verder is het zo dat Focus nu ondersteuning aanbiedt voor de niet storen-optie. Tot slot is het weer mogelijk bestanden naar de startbalk te slepen. Mocht je de update nu niet willen downloaden, dan verwachten we dat die in september arriveert voor iedereen.