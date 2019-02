GTK-PG10-speaker houdt je biertje vast

2019-02-05T14:00:00

2019-02-04T16:22:37

Kom er maar eens op. De GTK-PG10-speaker van Sony is aan de bovenzijde open te klappen en transformeert dan in een tafeltje waar vier bekertjes in passen.

Handig voor op feestjes, dacht het bedrijf. Wat nu als iemand in een dronken bui de drankjes omver gooit? Geen nood, daar kan de luidspreker wel tegen.

Prijs