Hackers gijzelen nieuwe Disney-film

2017-05-17T10:16:00

2017-05-17T10:08:35

Hackers zijn er in geslaagd om vermoedelijk de nieuwste Pirates of the Caribbean-film in handen te krijgen, die pas op 26 mei in de bioscoop draait. Nu willen ze losgeld zien.

Daarover schrijft de entertainmentsite Deadline. De internetpiraten eisen van Disney een niet nader genoemd bedrag in bitcoin. Zodra de filmstudio niet over gaat tot betaling, dreigen de hackers de film op internet te zetten.

Hoewel Disney niet wil bevestigen dat de gestolen film inderdaad Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales is, is wel duidelijk dat er een incident heeft plaatsgevonden. De filmmaatschappij werkt samen met de FBI om de daders op te sporen.

Thuisblijven

Het is al vaker voorgekomen dat films online opduiken nog voordat ze in de bioscoop te zien zijn. Filmstudio's zijn daar uiteraard niet blij mee, omdat ze dan inkomsten van bioscoopbezoekers mislopen. Maar dat een film op deze manier wordt gegijzeld, komt niet vaak voor.