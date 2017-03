Hackers hebben het gemunt op Nintendo Switch

2017-03-13T15:58:00

2017-03-13T15:51:13

De Nintendo Switch is nog maar een week uit, en nu al is een hacker er in geslaagd om het besturingssysteem van de nieuwe spelcomputer binnen te dringen.

De hacker in kwestie gebruikte daarvoor een kwetsbaarheid in de (verborgen) browserfunctie van de Switch, die in Apple WebKit-omgeving draait. Hetzelfde lek is in het verleden gebruikt om iOS te 'jailbreaken', en is door Apple al een poos geleden gedicht. Op Nintendo's console blijkt deze kwetsbaarheid toch nog aanwezig.

Gevolgen

Voorlopig kan er met de hack nog niet zoveel gedaan worden. Mogelijk opent het de deuren voor het installeren van games en software, zonder daarvoor te hoeven betalen. Nintendo kan een patch uitbrengen om het gat te dichten. Maar er zullen altijd Switches blijven die deze kwetsbaarheid bezitten, zolang gebruikers bijvoorbeeld niet hun firmware updaten.