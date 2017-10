Hackers konden bespioneren via slimme stofzuiger LG

2017-10-27T13:31:00

2017-10-27T13:20:41

Onderzoekers van Check Point hebben een kwetsbaarheid ontdekt in slimme apparaten van LG, waardoor hackers er op afstand in kunnen breken. Zo kunnen ze je bespioneren via je stofzuiger. Het lek is inmiddels wel verholpen.

De stofzuiger in kwestie is de Hom-Bot. Deze houdt niet alleen uit zichzelf de vloeren schoon, maar is ook uitgerust met een beveiligingscamera. Die stuurt een melding zodra beweging wordt gedecteerd. Via de SmartThinQ-app kunnen gebruikers op hun mobiele telefoon live meekijken. Maar je voelt hem al aankomen: door op die app in te breken, kunnen ook kwaadwillenden je huis inzien.

Niet alleen de Hom-Bot is kwetsbaar, ook andere apparaten die verbonden zijn met de app zijn gevoelig voor de zogeheten HomeHack. Zo zijn wasdrogers, magnetrons, vaatwassers en koelkasten van LG ook via de SmartThinQ-app te benaderen - en dus op afstand te bedienen door eventuele hackers. Voor zover bekend is er geen misbruik gemaakt van het lek.

Updaten

LG is in juni op de hoogte gebracht van het probleem en heeft het middels een app-update gelijk verholpen. Heb je versie 1.9.23 geïnstalleerd, dan hoef je je geen zorgen te maken om de hack. Ook is het aan te raden om de firmware van de LG-apparatuur zelf up-to-date te houden.

In onderstaande video zie je wat een hacker ziet zodra hij in je stofzuiger binnengedrongen is.