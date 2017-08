Hackers kraken billboard

Hackers gaven zichzelf dinsdagavond toegang tot een billboard in de hoofdstad van Wales. Vervolgens projecteerden ze allerlei afbeeldingen. Het beeldmateriaal varieerde van grappige memes tot aanstootgevende hakenkruizen en extremistische boodschappen, zoals: "Dit een Sharia-zone. Geen alcohol. Niet gokken. Geen pornografie." Ook werd er met een projectie met daarop "Big Brother is watching you" verwezen aan George Orwells 1984.

Het scherm is inmiddels uitgeschakeld en de politie heeft een onderzoek ingeschakeld.

Some Anons from /pol/ were able to hack into a billboard in Cardiff, Wales.



As you can see, they had a little fun. pic.twitter.com/z7qNDzgAZa