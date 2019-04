Hackers lazen inhoud e-mails van Outlook-gebruikers

2019-04-15T10:58:00

2019-04-16T11:36:52

Heb jij een account bij Hotmail, Outlook of MSN? Let dan even op of je een mailtje van Microsoft hebt ontvangen. Het bedrijf waarschuwt gebruikers waarvan de inhoud van hun e-mails is ingezien door hackers.

Het verhaal kwam aan het rollen nadat op Reddit de eerste berichten werden geconstateerd. Daarna dook de site Motherboard er dieper in. Aanvallers slaagden er in om de accountgegevens van een Microsoft-supportmedewerker te ontfutselen. Daarmee konden ze inbreken op de systemen die werknemers zelf voor legitieme doeleinden gebruiken, waaronder het scannen van mail-inhoud op verdachte activiteiten.

De hackers hadden tussen januari en april van dit jaar vrij spel met de gegevens. Onder de verdere informatie die inzichtelijk was, vallen ook de mailadressen in contactenlijsten. Men kon niet bij de wachtwoorden van gebruikers zelf. Toch raad Microsoft voor de zekerheid aan om wachtwoorden van Hotmail-, Outlook- en MSN-accounts te wijzigen.

'Kleine groep'

Hoeveel accounts er precies zijn aangetast, is niet gezegd. Volgens Microsoft gaat het om een kleine groep. En binnen die groep is bij 'slechts' 6 procent de inhoud van e-mails zichtbaar. Bij de rest beperkte de schade zich onder meer tot onderwerpen van mails, informatie over hun contacten, en namen van mappen.

Gebruikers met een zakelijke account zijn door deze hack niet getroffen.