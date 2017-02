Hackers leggen deel 'dark web' plat

2017-02-06T09:54:00

2017-02-06T09:47:32

Hackers hebben meer dan 10.000 sites op het 'dark web' offline gekregen door de hostingpartij achter die sites te kraken. Veel informatie van gebruikers die dachten anoniem te zijn, ligt op straat.

Websites op het dark web zijn alleen bereikbaar via software die gebruikers anoniem maakt, zoals de Tor Browser. Ongeveer 20 procent van de sites op het verborgen internet zouden in de lucht worden gehouden via de webhost Freedom Hosting 2.

Accounts

De hackers braken bij die webhost in en gingen er vandoor met de databases. Daarbij zijn honderdduizenden e-mailadressen en wachtwoorden buitgemaakt, bijvoorbeeld van gebruikers die accounts hadden bij websites op het dark web.

Misbruik

Volgens de aanvallers handelden meer dan de helft van de websites in kindermisbruik. "Ik zou me nu grote zorgen maken als ik zo'n site had bezocht," zegt Microsoft-security-expert Troy Hunt op Twitter. Hij verwacht dat de data inmiddels in handen is van autoriteiten.