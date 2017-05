Handige alternatieven voor WhatsApp

WhatsApp heeft regelmatig last van storingen, waardoor het misschien eens tijd wordt om naar alternatieven te kijken. Ook gezien het feit dat Facebook eigenaar is van de dienst, kan het voor veel mensen die gesteld zijn op hun privacy ook geen kwaad om eens verder te kijken. Computer Idee heeft een aantal handige WhatsApp-alternatieven voor je op een rij gezet.

Telegram

Telegram werd enorm populair toen bekend werd dat Facebook WhatsApp zou overnemen. De reden daarvoor is duidelijk: Telegram is een WhatsApp-kloon die op veel punten amper te onderscheiden is van het origineel. Afgezien van een blauwe basiskleur in plaats van groen zijn de gelijkenissen overduidelijk.

Daar kwam nog bij dat Telegram al vanaf het begin end-to-end-encryptie aanbood aan zijn gebruikers. Ook het feit dat er een desktopversie beschikbaar is die je kunt gebruiken zonder dat je daarbij je smartphone nodig hebt, is een handige functie.

Download Telegram voor iPhone, Android en desktop.

Signal

WhatsApp mag dan tegenwoordig end-to-end-encryptie ondersteunen, er zijn apps die zich al veel langer bekommeren om de privacy van de gebruiker. Signal is daar het schoolvoorbeeld van. De app biedt gratis versleutelde chats en telefoongesprekken, en is daarmee een van de weinig apps die zowel privacy als de eindgebruiker belangrijk maken.

De app biedt alles wat je van een WhatsApp-concurrent mag verwachten: simpele chats, groepsgesprekken, oproepen in hoge kwaliteit en, niet onbelangrijk, een leeg prijskaartje. Signal is een prima app als je je privacy hoog in het vaandel draagt.

Download Signal voor iOS en Android.

Viber

Viber lijkt in uiterlijk nog het meest op WhatsApp. De chat-dienst werkt op iedere mobiele telefoon, maar heeft als grote bonus daarnaast ook een desktop-client, en gebruikers van de dienst kunnen ook via VoIP gratis met elkaar bellen. Viber werkt net als WhatsApp met de telefoonnummers van je contactpersonen.



Lees hier meer over Viber

Google Hangouts:

De zoekmachinegigant probeerde met Hangouts een deuk te slaan in de dominante posities van WhatsApp en Viber, maar Hangouts moest ook direct de concurrentie met Facebook aangaan. Dat gebeurde met een goede app, die niet alleen instant-messaging mogelijk maakt, maar ook videobellen aanbiedt aan de gebruikers. Naast de andere gebruikelijke functies als het versturen van afbeeldingen en het voeren van groepsgesprekken, is het voornaamste voordeel toch wel dat je het met je Google-account kunt gebruiken - en die hebben veel mensen al.



Vroeger werd Skype geprezen om zijn veiligheid en standaard-versleuteling, maar sinds Microsoft de VoIP-dienst overkocht is daar helaas een einde aan gekomen. Toch is Skype een goed initiatief voor WhatsApp, want de dienst is erg stabiel, en werkt niet alleen op iedere smartphone maar ook perfect op de desktop. Die dienst synchroniseren soms nog niet helemaal goed met elkaar, maar daar is met de laatste update wel verandering in gekomen. Daarnaast kun je met Skype niet alleen gratis naar andere Skype-gebruikers bellen, maar ook heel goedkoop naar vaste en mobiele nummers.



Kik heeft geen desktop-versie, maar is wel te gebruiken met alleen een gebruikersnaam in plaats van een telefoonnummer. Als je dus huiverig bent dat je nummer in handen komt van iemand, is Kik een goed alternatief voor WhatsApp. Daarnaast lijkt Kik erg veel op zijn grote broer - de interface ziet er helder uit, en je kunt zowel prive- als groepsgespreken voeren, en daarbij afbeeldingen en video's naar elkaar versturen.



ChatON is het antwoord van Samsung op WhatsApp. De telefoonfabrikant maakte ChatON om te concurreren met WhatsApp, maar scoorde begrijpelijk slechts een kleine schare gebruikers. Tegenwoordig is de app ook beschikbaar op iOS en op andere Android-telefoonss, dus de potentiële gebruikersgroep is een stuk groter. ChatON werkt bijna hetzelfde als WhatsApp, met een telefoonnummer ter identificatie, de mogelijkheid tot prive- en groepsgesprekken, en het versturen van foto's en video's.





Helaas hangt het gebruik van chat-apps nog steeds vooral af van welke mensen de dienst gebruiken. Als geen van je vrienden de IM-app gebruiken die jij zou willen, heeft het weinig zin daar naar over te stappen. Toch is het heel goed mogelijk dat met de aankoop van WhatsApp veel gebruikers op zoek gaan naar een andere dienst. En dan heb je de opties ineens voor het uitkiezen.