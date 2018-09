'Handleidingen worden nauwelijks gelezen'

2018-09-17T12:06:00

2018-09-17T12:04:12

Ieder apparaat wordt geleverd met een handleiding, de ene wat dikker dan de andere. Deze wordt echter zelden gelezen, blijkt uit een onderzoek uit 2014 dat nu opnieuw in de belangstelling is gekomen doordat het een Ig Nobelprijs in de wacht heeft gesleept.

De onderzoekers volgden hun 170 testpersonen maar liefst zeven jaar lang en ontdekten dat slechts in een kwart van de gevallen handleidingen bij nieuwe producten worden geraadpleegd.

Mannen lezen ze vaker dan vrouwen, ook jongeren en hoogopgeleiden slaan de instructieboekjes er nauwelijks op na. Het gevolg hiervan is dat veel extra functies van een apparaat helemaal niet gebruikt worden, iets waar kopers zich vervolgens weer aan storen.

Duidelijk

De wetenschappers stellen dat gebruikers juist grote waarde hechten aan producten die 'voor zich spreken', oftewel less is more. Fabrikanten zouden opnieuw na moeten denken over het toegankelijker maken van hun apparatuur.

'Het leven is te kort om handleidingen te lezen' heeft nu een Ig Nobelprijs gewonnen. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan onderzoeken die grappig bedoeld zijn, maar je toch ook aan het denken zetten.