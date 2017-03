Hands-on met de nieuwe Nokia 3310

2017-03-01T14:00:00

2017-03-01T14:08:12

Ooit was de Nokia 3210 de gaafste telefoon die je kon kopen. Later bracht Nokia de opvolger uit, de 3310, die nu ongetwijfeld de bekendste 'dumb phone' ter wereld is. Reden genoeg om hem in een nieuw jasje te stoppen, dacht een Fins bedrijf. Een puik plan, of een ordinaire marketingstunt?

Daar is 'ie dan toch: de klassieke Nokia 3310 maakt een comeback, en Computer Idee kon er alvast mee aan de slag! Met veel bombarie werd de meest legendarische telefoon aller tijden nieuw leven ingeblazen waardoor we de Nokia 3310 binnenkort weer kunnen kopen. Alhoewel, het lijkt ook wel een beetje op een goedkope marketing-truc...

De Nokia 3310 is terug

Veel commotie de afgelopen week, want de Nokia 3310 komt weer terug. Dat kopten veel media (waaronder wijzelf), en het nieuws leek erg goed te zijn. De Nokia 3310 is één van de meest legendarische telefoons aller tijden, met name doordat die zo onverwoestbaar was. De telefoon kwam in 1997 op de markt voor de nu ondenkbaar hoge prijs van 500 gulden, dus toen Nokia vorige week meldde dat de nieuwe 3310 slechts € 49,- zou kosten werden we erg enthousiast.

Nu we even met de Nokia 3310 hebben kunnen spelen op het Mobile World Congress in Barcelona missen we dat gevoel van nostalgie wel een beetje. De nieuwe 3310 heeft namelijk weinig te maken met het klassieke model, behalve misschien dat er een versie van Snake op draait.

Feature phone

De Nokia 3310 is een 'feature phone'. Dat betekent dat het geen 'dumb phone' is (waarmee je echt alleen kan bellen en sms'en, zoals de oude 3310), maar een paar smartphone-elementen in een simpel jasje stopt. De nieuwe 3310 ziet eruit zoals oude dumb phones, met 12 knoppen met cijfers, * en #, met bovenaan nog een vierpuntsdruktoets voor navigatie. Op het kleine schermpje kun je onder andere een browser oproepen (Opera Mini), maar je kunt verder geen apps installeren. Je kunt er dus niet op WhatsAppen - al moet je je afvragen of je dat wil als je alleen via T9 kunt typen.

Het toestel zelf is bijzonder minimalistisch. Het 2,4" kleurenscherm heeft een resolutie van, hou je vast, 320 x 240 pixels, en de camera heeft 2 hele megapixels. Opvallend is wel dat je er een micro-sd-kaart in kunt stoppen zodat je er muziek mee kunt luisteren.

Trip down memory lane

Qua uiterlijk heeft het toestel vaag iets weg van de 3310, maar niet heel veel. De dikke 'candybar'-vorm is weg en het toestel is heel veel dunner dan zijn geestelijk vader, maar tegelijkertijd wel breder. Een echte 'trip down memory lane' is de nieuwe 3310 dan ook niet, want het heeft heel weinig te maken met

De nieuwe 3310 wordt uitgegeven door HMD, een bedrijf dat inmiddels de licentie op Nokia-toestellen heeft overgenomen en wel meer simpele telefoons maakt. De 3310 lijkt dan ook niet zozeer een revolutionair nieuw apparaat te zijn, maar vooral een slimme manier om door gevoelens van nostalgie aandacht te vragen voor een merk dat eigenlijk niet veel meer betekent.

Dat wil niet zeggen dat de Nokia 3310 een flop is (of wordt). Voor 49 euro krijg je waar voor je geld, namelijk een basale telefoon die ondanks zijn basale functies best handig is om bijvoorbeeld als noodtelefoon in je auto te laten liggen.