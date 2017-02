Hands-on met de Sony Xperia XZ Premium en XZs

2017-02-28T16:50:46

2017-02-28T17:02:42

Sony kondigt op de MWC-beurs in Barcelona meteen maar drie nieuwe smartphones aan. De belangrijkste, de Sony Xperia XZ Premium, mochten we nog niet uit zijn glazen gevangenis halen, maar zijn kleine broertje, de XZs, en neefje, de XA1, hebben we wel even vastgehouden.

Sony presenteerde zijn nieuwe modellen tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Het gaat om een paar verschillende modellen. De spannendste daarvan zijn de Xperia XZs en de Xperia XZ Premium. Die laatste is zonder twijfel het interessantst, maar ook het ongegrijpbaarst. Op de beursvloer was dit model veilig weggestopt achter een stuk glas, waardoor we niet echt aan de slag konden met het apparaat dat een 4K HDR-display heeft. Dat maakt het de enige telefoon met zo'n scherm, al is alleen het HDR-gedeelte uniek. Sony's Xperia Z-toestellen hadden vorig jaar al een 4K-resolutie.

Sony Xperia XZ Premium

De XZ Premium is ook de eerste telefoon die gebruik maakt van de Snapdragon 835, een mobiele cpu die hard nodig is voor het renderen van de hoge resolutie van beelden.

De XZ Premium is zonder twijfel één van de mooiste toestellen die we dit jaar op het MWC zagen, maar eigenlijk telt dat niet als de telefoon niet daadwerkelijk beschikbaar is. Sony durft nog niet te zeggen wanneer het toestel op de markt komt of wat het moet kosten, maar het feit dat de demomodellen niet eens aan stonden zegt wel wat over het ontwikkelproces dat waarschijnlijk nog in de kinderschoenen staat.

Sony Xperia XZs

Nee, dan is de XZs een stuk toegankelijker, al is het full-HD-scherm toch een beetje teleurstellend. Zeker tussen toestellen als de LG G6 en de Huawei P10 valt een 1920 x 1080-scherm minder op. Bovendien is het een vreemde beslissing voor het eerste bedrijf dat vorig jaar vol overtuiging inzette op 4K-schermen op telefoons, allemaal ter voorbereiding voor de VR-boom die de komende jaren gaat komen.

Buiten dat is de Xperia XZs een prima telefoon die weinig veranderd is van de bestaande modellen. Het mooiste aan het toestel is dat de randen van het scherm vrijwel geen bezels hebben aan de zijkanten, al zijn die aan de bovenkant dan weer eigenlijk te groot. Het toestel heeft weer dezelfde vorm als eerdere modellen, met een ronde rand waardoor het toestel lekker in je hand ligt - mits je ook een beetje grote handen heb.

Super-slowmo

Een andere opvallende feature van de telefoon is de slow-motion-camera, waarmee je bewegende beelden in super-slowmo kunt opnemen. Dat is een leuke functie, al heeft het ook wat weg van een gimmick, zeker ook omdat de video's alleen in HD-resolutie worden opgenomen.

Buiten dat is de Xperia XZs precies wat je van een upgrade als deze mag verwachten. Alle features zijn een stukje beter geworden, het toestel is een beetje sneller, de camera heeft iets meer pixels, maar echt heel spannend is het nou ook weer niet. Heb je een bestaande Xperia Z- of X-telefoon, dan is er weinig reden om meteen over te stappen.

Sony Xperia XA1

Voor wie niet meteen het duurste model wil hebben is er ook de Xperia XA1, een midrange-model dat elementen leent van andere Xperia-Toestellen. Zo is er de minimalistische ronde aan-uit-knop, de ronde zijkanten die het geheel een eenduidige body geven, en de kleine camera die is weggestopt in de hoek van het apparaat. De Xperia XA1 is qua uiterlijk niet veel anders dan zijn duurdere broers, al is het met een 5"-scherm een stuk kleiner.

De onderscheiding zit aan de binnenkant van het toestel. Dat heeft met een minder sterke processor, en een accu van slechts 2,300 mAh. Het apparaat heeft wel een opvallend verbeterde camera ten opzichte van het vorige Z5-model, al zijn de megapixels met 23 wel gelijk gebleven. De verbetering zit danook vooral in de grotere sensor, en het grotere diafragma waarmee de lens meer licht kan vangen.

Het probleem met de Xperia XA1 is dat die het zal moeten hebben van zijn prijs, maar die is op dit moment nog onbekend. Als het toestel een redelijk bedrag gaat kosten kan het goed concurreren met goedkopere telefoons, maar het apparaat is nét niet speciaal genoeg om het aan te raden. Daarvoor is het ook net iets te lomp en te zwaar, en dat valt toch wel op.