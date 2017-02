Hang de digi-beet uit met De Sims 4: Vampieren

2017-02-28T10:00:00

2017-02-27T16:16:05

De Sims gaan al zeventien jaar mee. De meest recente Sims-game die je kunt kopen is De Sims 4, en daarvoor is nu de nieuwe Vampieren-uitbreiding uit.

Normaal gesproken is het een hele klus om je Sims-figuurtjes in leven te houden, maar bij vampieren werkt dat net even anders. Ze zijn immers al (on)dood. Om ze toch tevreden te houden, moeten ze op tijd in de nek van je mede-Sims bijten.

Knipoog

Oh, en ze kunnen ook niet zo goed tegen de zon… Lekker griezelen dus, maar altijd met een knipoog. Om de uitbreiding te spelen, moet je wel de basisgame in huis hebben.