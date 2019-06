Harry Potter: Wizards Unite nu beschikbaar

Harry Potter: Wizards Unite, de Augmented Reality Harry Potter game van Niantic, is nu beschikbaar. Nog niet officieel, dus als je hem wil downloaden en installeren moet dat wel met een kleine omweg. Zo zet je Harry Potter: Wizards Unite op je Android smartphone, iPhone en iPad.

Harry Potter: Wizards Unite downloaden en installeren op Android

Harry Potter: Wizards Unite downloaden op je Android-smartphone of tablet is heel simpel. Alles wat je hoeft te doen is het apk-bestand te downloaden en installeren. Het bestand vind je op APK Mirror. Meer over het downloaden en installeren van apk-bestanden vind je in dit artikel.

Harry Potter: Wizards Unite downloaden en installeren op iPhone en iPad

Harry Potter: Wizards Unite downloaden en installeren op iOS voor je iPhone of iPad is iets lastiger. De app is namelijk nog niet officieel uit in Nederland, en dat gaat ook nog wel even duren. Maar er is een trucje om Wizards Unite toch te kunnen spelen op je iPhone of iPad.

STAP 1: Log uit met je Apple ID

Log via je instellingen op je iPhone of iPad uit met je Apple ID. Je moet namelijk een nieuw account gaan aanmaken.

STAP 2: Maak een nieuwe Apple ID aan

Maak een nieuw Apple ID aan. Als je iPhone of iPad vraagt uit welk land je komt, vul je Australië in. Daar is de app namelijk al wél beschikbaar.

STAP 3: Zet je taal en regio op Australië

Ga naar Instellingen > Algemeen > Taal & Regio, tik op Regio en selecteer Australië.

STAP 4: Geef een adres op

De volgende stap is het belangrijkst. Ga naar Instellingen > iTunes & App Store en tik op je nieuwe Apple ID bovenaan en op Bekijk Apple ID. Ga naar Land/Regio en tik op Land en regio veranderen. Selecteer Australië en ga akkoord met de voorwaarden. Selecteer Geen bij betaalmethode en scrol naar het adresveld. Vul hier een Australisch adres in. Bijvoorbeeld deze:

Straat: 3 Doris St

Postcode: 2060

Stad: Sydney

Staat: New South Wales

Telefoon: 02 9923 1838

Druk op Volgende en voilà, je hebt een Australisch adres toegevoegd!

STAP 5: Download Harry Potter: Wizards Unite

Ga naar de App Store en zoek op Harry Potter Wizards Unite. Als alles gelukt is, staat de app er nu tussen. Download de app, log in met je Facebook- of Google-account en je kunt Harry Potter: Wizards Unite spelen op je iPhone of iPad!

Wat is Harry Potter: Wizards Unite?

Harry Potter: Wizards Unite is een zogenaamde augmented reality (AR) game. Het is gemaakt door de makers van Pokémon GO en het is ook een soortgelijke game: met de app en de camera van je smartphone of tablet kan je de figuren uit Harry Potter 'zien' in de echte wereld. Je kunt rondlopen, mensen helpen, tegen monsters vechten en toverspreuken gebruiken. Downloaden maar, dus!