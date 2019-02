Hartritme wordt pincode met Motiv Ring

2019-02-07T10:00:00

2019-02-06T16:08:34

Wearables is een breed begrip. We kennen het vooral als smartwatch of fitness-bandje, maar onder meer Motiv bewijst dat het ook een ring kan zijn.

De Motiv Ring is al een poosje te koop - in de Verenigde Staten - maar krijgt er later dit jaar een opvallende functie bij. Namelijk identificatie op basis van een elektrocardiogram, je unieke hartritme zoals door de ring gemeten.

Pinnen

Daarmee zou je in theorie kunnen pinnen door de ring tegen de pinautomaat te houden. Of het goed werkt en veilig genoeg is, is nog even afwachten. De Motiv Ring wordt voor circa 200 dollar verkocht.