HBO Max wordt volgend jaar alweer vervangen

2022-08-05T09:02:35

2022-08-05T09:06:55

In de zomer van 2023 houdt HBO Max op te bestaan in zijn huidige vorm. Dan komt er een nieuwe streamingdienst, in combinatie met Discovery Plus.

Dat maakt Warner Bros Discovery-ceo David Zaslav donderdagavond bekend tijdens een gesprek met investeerders. Discovery Plus wordt de basis van de app die in 2023 verschijnt.

Het verdwijnen van HBO Max betekent niet dat we het zonder al die content hoeven te doen. Want alle huidige content gaat gewoon mee in de verhuizing. De nieuwe app biedt ook Discovery-content aan.

De toekomst van HBO Max

De afgelopen dagen verschenen er al wat geruchten over de toekomst van HBO Max en de content die erop verschijnt. Geruchtenmakers lieten al weten dat de app in z’n geheel zou verdwijnen.

Dat verhaal is dus deels waar: de app mag dan wel verdwijnen, maar de content blijft gewoon beschikbaar. Content waar reeds aan gewerkt is, kan wel geannuleerd worden.

Dat zagen we al gebeuren met het annuleren van een film over Batgirl, die bijna afgerond was. Dit heeft te maken met een Amerikaans belastingvoordeel; maar dan mag de film dus niet uitkomen.

Hoe de toekomst er verder uitziet, is nog niet duidelijk. Het is niet bekend of HBO Max meer content schrapt of hoe de nieuwe dienst gaat heten. Dat moeten we dus helaas allemaal afwachten.