Heel Nederland heeft een DigiD (nou ja, bijna …)

2019-04-16T11:32:01

2019-04-16T11:42:38

Nieuws vanuit Den Haag: Logius, de dienst digitale overheid, deelt in zijn jaarverslag over 2018 cijfers over het gebruik van DigiD en MijnOverheid. Spoiler alert: ze nemen in populariteit toe.

Laten we maar meteen beginnen met DigiD (waarbij we, maar dat zal aan ons liggen, altijd meteen denken aan belastingaangifte doen. Inmiddels zijn er in Nederland 13,7 miljoen DigiD-accounts (1,5% meer dan een jaar eerder). In 2018 werd DigiD 308 miljoen keer gebruikt om in te loggen. Veel mensen denken dat een DigiD verplicht is, maar dat is niet zo. Wel wordt het zonder DigiD steeds moeilijker om te communiceren met de overheid. Wil je bijvoorbeeld belastingaangifte doen op papier, dan kan dat wel, maar dan moet je wel eerst een P-formulier aanvragen (via de Belastingtelefoon).

MijnOverheid

Ook de populariteit van MijnOverheid (de plek waar je kunt zien welke gegevens de overheid allemaal van je heeft en waar je post van de overheid digitaal kunt ontvangen) stijgt. In 2018 waren er 7,6 miljoen geregistreerde accounts, een toename van 10,1% ten opzichte van 2017. Er werden 82,1 miljoen digitale berichten afgeleverd.

Handig: een app!

Omdat we nu eenmaal steeds meer doen op onze smartphone, bestaan er inmiddels ook allerlei apps. De DigiD-app is inmiddels 2,19 miljoen keer gedownload (net iets vaker op iOS dan op Android). Voor de Berichtenbox-app staat de teller op 1,2 miljoen. Ook hier zien we iets meer iOS- dan Android-downloads.

Help!

In het jaarverslag staat ook informatie over de diverse helpdesks: zo kreeg die voor DigiD in 2018 992.664 telefoontjes, 50.960 mailtjes en 34.149 tweets. De meeste mensen die contact zochten hadden problemen met het activeren van hun DigiD (45.036 keer). De drukste dag was 5 maart Inderdaad, midden in de belastingaangifte-periode!