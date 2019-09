Helft Nederlanders wil camera's met gezichtsherkenning in openbare ruimtes

2019-09-23T11:57:00

2019-09-23T11:50:46

Iets meer dan de helft van alle Nederlanders is vóór camera's met gezichtsherkenning door het hele land, zodat die ingezet kunnen worden bij het opsporen van criminelen. Dat blijkt uit een recente peiling van Maurice de Hond.

52 procent van de ondervraagden ziet het wel zitten, het 'plaatsen van camera's over heel Nederland met gezichtsherkenning-software', als dat dient om criminelen te vinden die kans hebben op een hoge straf. Vooral 50Plus-stemmers zijn hier voorstander van: 82 procent. Bij de PVV, Forum voor Democratie, VVD en CDA schommelen de percentages tussen de 60 - 67 procent.

Rechts voor, links tegen?

GroenLinks- en Partij voor de Dieren-stemmers zijn het minst enthoustiast, met respectievelijk een score van 23 en 27 procent. 35 procent van de D66-kiezers is vóór een dergelijke maatregel. In Nederland wordt gezichtsherkenning wel al op beperkte schaal ingezet, maar dat gebeurt nog niet live via de camera's zelf. Daarover schreef Nu.nl onlangs een interessant artikel.

Net als in China

Critici van gezichtsherkenning in openbare ruimtes wijzen vaak naar China als angstig toekomstbeeld. Daar hangen op veel plaatsen al dat soort camera's en zijn ze gebonden aan een kredietsysteem. Wie bijvoorbeeld door rood loopt, kan hierdoor thuis een boete op de mat verwachten.

Gaat iemand te vaak de fout in, dan komt diegene op een zwarte lijst en wordt het leven er niet makkelijker op. Zo kan men daarna geen lening meer afsluiten en mag men niet meer over de grens reizen. In Nederland zal het zo'n vaart niet zo snel lopen. Maar als zo'n systeem eenmaal hangt, ligt misbruik op termijn wel degelijk op de loer.