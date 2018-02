Help Horse Reality aan een snelle gameserver

2018-02-19T09:44:00

2018-02-19T09:40:49

Al sinds 2012 werkt Deloryan Hommers aan een online simulatiegame waarmee iedereen paarden kan fokken, trainen en verhandelen: Horse Reality. Maar ze heeft nu echt een snellere gameserver nodig, en jij kunt daar een steentje aan bijdragen.

Tot 3 maart loopt de Kickstarter-campagne voor Horse Reality, waarmee Hommers vijfduizend euro wil verzamelen om één jaar lang een snelle gameserver te kunnen huren. Hommers: “Dat is nu echt nodig om het spel lekker snel te laten draaien.” Al vanaf 2 euro kun je Horse Reality ondersteunen.

Backers van de Kickstarter-campagne krijgen in ruil voor hun steun leuke extra’s, zoals extra punten om paarden te kopen. Die kunnen ze gebruiken zodra Horse Reality in oktober 2018 officieel live gaat. Het spel is nu nog in beta, maar al wel gratis te spelen in de browser.

Paarden fokken, trainen en verhandelen

Wie zich gratis inschrijft voor Horse Reality, krijgt een startbudget om paarden te kopen voor de stallen op zijn of haar landgoed. Hommers: “Dat kan op één van de paardenmarkten, maar je kunt ook een toegangsticket kopen voor één van de wildparken. Daar kun je zelf een paard proberen te vangen.”

Om de verzorging van je paarden te bekostigen, moet je een baantje zoeken. Je begint met stallen uitmesten op de manege en ondertussen kun je sparen voor een studie. Na de studie kun je je diensten aanbieden als hoefsmid, paardentrainer, dierenarts, wetenschapper of landbouwer. Daarnaast kun je gaan fokken met de paarden uit je eigen stal.

Je kunt trainingsschema’s instellen voor je paarden, ze laten keuren en er wedstrijden mee rijden. Daarnaast moeten ze natuurlijk goed verzorgd worden en ook wel eens naar de dierenarts. Hommers: “Ik streef ernaar alle details kloppend te maken. Het spel is inmiddels zo uitgebreid, dat een aantal enthousiaste gebruikers een Horse Reality wiki heeft geschreven. Er zijn nu wereldwijd 12000 gebruikers van het spel, waarvan 3000 in Nederland.”

Realistische genetische mix

Het idee voor het spel kreeg Hommers al meer dan tien jaar geleden. “Vanaf mijn zevende rijd ik paard. Een eigen paard was te duur en daarom ging ik op zoek naar online paardengames. Die waren er inderdaad, maar dan vooral voor twaalfjarige meisjes. Er liepen eenhoorns in rond en je kon er paarden aaien. Het had allemaal weinig te maken met de realiteit die ik kende van de paardenfokkerij van mijn oom.”

Binnen de chat van één van die spellen ontmoette Hommers een leeftijdgenootje, Tamara van den Berg. Het klikte en samen begonnen we te fantaseren over het ontwikkelen van een realistisch simulatiespel. Toen Hommers als twintiger begon aan een studie mediatechnologie, besloot ze hun droom waar te maken.

Ook Van den Berg speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het spel: “Ze is biologe en weet alles over de genetische overerving van kleuren en kleurpatronen. Wanneer je merries en hengsten kruist, zijn de veulens in Horse Reality daardoor een realistische genetische mix. Niet alleen hun uiterlijk klopt, ook hun kracht, snelheid en afzet is een correcte mix van de aanleg van hun ouders.”

250 paardenrassen

Hommers heeft nu nog een baan, maar wil zich vanaf de lente fulltime op de verdere ontwikkeling van Horse Reality storten binnen Studio Deloryan. “Er zitten nu achttien paardenrassen in het spel, maar wereldwijd bestaan er meer dan 250. Die zou ik graag willen toevoegen. Ook wil ik meer paardendisciplines met bijbehorende wedstrijden toevoegen.”

Horse Reality draait nu nog alleen in de browser, maar in de toekomst moeten er ook mobiele versies komen. Dan hoopt Hommers ook te kunnen leven van de inkomsten uit het spel. “Dat is in principe gratis, maar als gebruikers bijvoorbeeld een mooie achtergrond willen of meer dan vijftig stallen, moeten ze daarvoor betalen.”