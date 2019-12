Hergebruik wachtwoorden liet hackers Ring-camera's overnemen

2019-12-16T10:28:00

2019-12-16T10:16:17

Videodeurbel-specialist Ring heeft miljoenen klanten een mail gestuurd met daarin het verzoek hun accounts beter te beveiligen. Dit na meerdere verhalen van Ring-gebruikers waarvan de camera's door hackers waren overgenomen.

Een Amerikaans gezin kreeg te maken met zo'n voorval, schrijft The New York Times. Via de microfoon in hun Ring-camera werden zij ineens uitgescholden door iemand die onbevoegd toegang had gekregen. Deze maand zouden er nog minstens drie van dit soort incidenten zijn voorgekomen.

Elders gestolen wachtwoorden

Het bedrijf achter de camera's benadrukt dat er geen sprake is van een lek aan de kant van Ring. Het probleem ligt bij gebruikers die hun Ring-account beveiligen met een wachtwoord dat zij ook elders gebruiken. Dit kunnen inlog-gegevens betreffen die bij een ander lek reeds zijn buitgemaakt. Ook Google en Microsoft waarschuwden eerder voor de gevaren van wachtwoord-hergebruik.

Een van de oplossingen is om tweestapsverificatie in te schakelen. Over die beveiligingsfunctie worden Ring-gebruikers per mail op de hoogte gesteld. Combineer dit met een uniek wachtwoord, en het is voor kwaadwillenden al een stuk lastiger om op de camera's in te breken. Ring is vooral bekend van zijn videodeurbellen maar verkoopt ook camera's voor binnenshuis.