Herken jij elke Olympische sport aan zijn bewegende pictogram?

2020-02-28T09:35:00

2020-02-28T09:35:23

Voor de Olympische Spelen is beeldtaal erg belangrijk. Er komen immers sporters en publiek vanover de hele wereld naartoe en niet iedereen is even taalvaardig. Dit jaar zijn er voor het eerst bewegende pictogrammen gemaakt.

Olympische sporten worden al langer uitgebeeld door middel van icoontjes. In 1964 werd dat voor het eerst gedaan bij de Spelen in Tokio. Nu het sportevenement dit jaar opnieuw in Tokio wordt gehouden, animeerden de organisatoren ze voor het eerst. De bewegende figuurtjes kunnen bijvoorbeeld opduiken in video's, op elektronische informatieborden en op sociale media.

Kinetisch

In totaal zijn er 73 'kinetische' icoontjes ontworpen. 33 daarvan beelden de standaard sporten uit, 22 staan voor de Paralympische Spelen. Zo zie je verschillende sporten voorbij komen die in een rolstoel gespeeld worden. In onderstaande tweet worden ze in de spotlight gezet. Herken jij elke sport aan de hand van de bijbehorende pictogram?