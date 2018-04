'Heruitgave Nokia 2010 in ontwikkeling'

2018-04-02T10:51:00

2018-04-02T10:48:29

Nokia heeft goud in handen met het opnieuw uitbrengen van klassieke mobieltjes. Want na de succesvolle lancering van de Nokia 3310 en de aankomende Nokia 8110, zou de Nokia 2010 de volgende op het lijstje zijn.

Dat schrijft de site Android Authority. Een insider meldt dat Nokia hiermee straks het 25-jarig bestaan van Nokia-telefoons wil vieren. Mogelijk krijgt het beestje wel een andere naam: de Nokia A10, verkrijgbaar in de kleuren rood, geel en zwart. Het toestel ondersteunt 4G en wellicht ook WhatsApp en Facebook.

Zakelijk

De originele Nokia 2010 zag het levenslicht in 1994 en had een vrij zakelijke uitstraling. Dit in tegenstelling tot de Nokia 3310, die er met zijn ronde vormen wat vriendelijker uit zag. Maar dit toestel kwam ook pas zes jaar later op de markt. De 'banaanvormige' 8810 werd onlangs onthuld op de Mobile World Congress en lanceert in mei.