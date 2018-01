Het beste van de CES 2018

Wanneer het jaar ten einde loopt, belonen de redacties van Computer!Totaal, ComputerIdee, PCM, Zoom.nl, Macworld, Gamer.nl, Inside Gamer en Power Unlimited de beste producten van het jaar met een Tech Award. Potentiele kanshebbers voor zo’n Tech Award krijgen vast een nominatie in de vorm van een Hotlist. Tijdens de CES 2018 werden vast de eerste Hotlists uitgereikt.

Samsung Galaxy A8

Door de stijgende prijzen van smartphones lijkt de prijs-kwaliteitsverhouding steeds belangrijker te worden. Dat lijkt met de Samsung Galaxy A8 wel goed te zitten, waardoor het een goede keuze is voor iedereen die een Samsung Galaxy zoekt, maar niet overdreven veel wilt betalen.

Lenovo Thinkpad X1 Yoga



Thinkpad-laptops zijn niet nieuw en zelfs de X1 Yoga-uitvoering is al eerder verschenen. De vernieuwde variant zit echter bomvol innovatie, zoals toetsenbordknoppen die naar binnen schuiven wanneer je de laptop andersom uitklapt, ingebouwde webcamcover, state-of-the-art beeldscherm en usb-c (oplaad)poort.

DJI Osmo Mobile 2



De Osmo Mobile is een zeer gewilde stabilisator voor je smartphone, zodat je de mooiste filmpjes kunt maken. De tweede generatie Osmo Mobile is een stuk toegankelijker door zijn lagere prijs (zo’n 130 euro, in plaats van 300) en is een stuk lichter, wat wel zo comfortabel is.

Beyerdynamic Aventho Wireless



Duitse degelijkheid, maar dan in koptelefoons. De Beyerdynamic Aventho Wireless past het geluid aan het gehoor van de luisteraar aan, zodat je optimaal muziek kunt luisteren zonder je gehoor (verder) te beschadigen.

Bitdefender Box 2



Steeds meer apparaten in huis zijn verbonden met internet, maar met steeds meer verbonden apparatuur in een huishouden wordt de beveiliging hiervan steeds ingewikkelder. Daarvoor heeft Bitdefender Box 2 gepresenteerd: een router die al het netwerkverkeer in je huishouden monitort, en waar nodig blokkeert.

Velco Wink Bar



Een verbonden fietsstuur. Ja, dat las je goed. De Wink Bar van Velco verbindt met je smartphone, zodat je met de GPS in je stuur je ritten in kaart kunt brengen, je lichten automatisch aanzet (ook als richtingaanwijzer) of zelfs je fiets(stuur) terugvindt bij diefstal.

We.Stream

Je kunt je smartphone als mobiele hotspot inzetten. Maar je kunt beter voor een We.Stream kiezen, dit apparaatje kun je als mobiele hotspot gebruiken, zelfs als je aan het roamen bent in landen waar mobiele data nog altijd schreeuwend duur is. Je internetverkeer is ook nog eens beveiligd via een VPN verbinding. Naast een internetverbinding kan de We.Stream je smartphone van spanning voorzien, want het apparaat kan eveneens ingezet worden als powerbank.

GoTenna Mesh

Moeilijk bereik? Met de GoTenna Mesh maak je als het ware een eigen mesh-netwerk van het mobiele signaal. Hoe meer GoTenna’s in de buurt, des te sterker het signaal wordt op moeilijk bereikbare plekken.