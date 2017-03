Hier kun je vandaag stemmen voor de Tweede Kamer

2017-03-15T06:00:00

2017-03-15T08:59:49

Misschien heb je gewoon een stemlokaal om de hoek, op je werk of gooi je je biljet in de bus op het station. Het is echter niet altijd duidelijk waar je het best kunt stemmen, en de overheid helpt nou ook niet echt mee. De Open State Foundation stelt de landelijke data nu beschikbaar en gooit het in een handig Google Mapje.

Op de website van de Open State Foundation is een Google Maps-kaart te zien waarop alle stemlokalen in Nederland te vinden zijn. Alles wat jij hoeft te doen is te navigeren naar jouw stad, dorp of wijk en een lokaal uit te kiezen. Je kunt ook je woonplaats in het zoekveld typen.

Google en Facebook

Het klinkt niet meer dan logisch, een lijst met alle stemlokalen van Nederland, maar zo simpel is het niet. Het is namelijk de eerste keer dat de informatie op deze wijze naar buiten is gebracht. Elke gemeente publiceert weliswaar zijn eigen informatie, maar aan de manier waarop dat gebeurt zijn geen regels verbonden. Een eenduidige lijst is er dus nog nooit geweest. Nu heeft de Open State Foundation aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd de gegevens openbaar te maken. Dat verzoek is ingewilligd, waardoor je nu in een oogopslag kunt zien waar je kunt stemmen.

Het is niet het enige tech-tintje aan de Tweede Kamerverkiezingen. Facebook heeft al aangegeven de hele dag een melding te plaatsen die mensen oproept om te stemmen, en aan hun vrienden te laten weten dat dat inderdaad is gebeurd. Google Now toont eenzelfde soort reminder. Maar het kan ook doorslaan: een test van Computer Idee wijst uit dat Facebook de verkiezingen verregaand kan beïnvloeden...