Hobbyist bouwt doorzichtige Galaxy S8

2017-04-28T11:59:00

2017-04-28T11:57:39

Voor fabrikanten van smartphones is het een hele klus om alle onderdelen netjes in zo'n relatief kleine behuizing te krijgen en meestal zie je van al dat harde werk niets terug. Deze transparante Galaxy S8 brengt daar verandering in.

Hobbyist JerryRigEverything toont in een YouTube-video hoe hij dat voor elkaar kreeg. Bij menig telefoon is de achterkant vrij simpel zelf los te krijgen, bijvoorbeeld wanneer je de accu zou willen vervangen. Dat is onder andere bij de Galaxy S8 niet het geval, daar moest een vlijmscherp mes aan te pas komen.

Glas

Daarna was het vooral lastig om de zwarte coating van de behuizing te verwijderen, zodat alleen de doorzichtige glazen achterkant overbleef. Die kon daarna weer op het toestel bevestigd worden, met als resultaat een telefoon waarvan je te allen tijde de onderdelen kunt zien zitten. Het doet wat denken aan de transparante Game Boy van weleer.

In onderstaande video zie je het hele proces terug, als ook het eindresultaat.