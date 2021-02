Hobbyist tovert oude iPod om tot Spotify-speler

Tijdens de hoogtijdagen van Apple's iPods bestond Spotify nog helemaal niet. Met een beetje geknutsel is iemand er nu toch in geslaagd om de streamingdienst op de populaire mp3-speler van weleer aan de praat te krijgen.

In onderstaande YouTube-video legt de Amerikaanse software-ontwikkelaar Guy Dupont het hele proces uit. De iPod is een model uit 2004, maar eigenlijk blijft er weinig van het oorspronkelijke apparaat over. Op de behuizing en het klikwiel aan de voorkant na, althans. Vooral die laatste is van belang omdat die bedieningswijze zo iPod-eigen is.

Binnenin plaatste Dupont een Raspberry Pi Zero W. Niet alleen past dit bordje door zijn compacte formaat netjes in de iPod-case, het voorziet de mp3-speler ook direct van wifi- en bluetooth-capaciteit. De originele iPod kon alleen muziek afspelen via de koptelefoonpoort. Die zit er overigens nog steeds op, maar werkt niet meer.

Zelf programmeren

Muziek is te luisteren door een draadloze speaker aan de 'sPot' (Spotify Pod) te koppelen. Apple's originele oplaadpoort is daarnaast vervangen door een meer gangbare micro-usb-ingang. Softwarematig diende er ook nog wel een en ander te gebeuren. Deels programmeerde Dupont het project zelf met behulp van Python.

Lijkt dit je wel wat en heb je zelf nog een oude iPod liggen? Dan vind je hier instructies en benodigdheden om zelf aan de slag te gaan. Overigens verkoopt Apple nog steeds iPods, maar die zijn een stuk moderner. Daar kun je namelijk eenvoudigweg de Spotify-app op installeren. Maar ja, het iconische klikwiel mis je dan wel...