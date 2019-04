Hoe een game kan helpen bij de heropbouw van de Notre Dame

2019-04-18T08:52:14

2019-04-17T15:57:14

Na de grote brand in de Notre Dame in Parijs wordt er gekeken naar allerlei hulpmiddelen om de ruim 800 jaar oude kerk weer in haar oude glorie te herstellen. Kunnen games een rol spelen? Misschien: het zou zomaar kunnen dat de Assassin’s Creed Unity-versie van het gebouw gebruikt gaat worden bij de heropbouw...

In de game Assassin’s Creed Unity komt namelijk een uiterst gedetailleerd model van de Notre Dame voor. Aan dit model is jarenlang gewerkt, omdat het tot in de kleinste details moest kloppen. Van architectuur tot de textuur van de afzonderlijke bakstenen: het is een nagenoeg perfecte kopie van het echte bouwwerk.

3D-modellen zoals deze zijn essentieel voor het precies na kunnen bouwen van een oud gebouw zoals de Notre Dame. Er bestaat ook een complete laserscan (zie hier voor een video van National Geographic) die tot op 5 millimeter precies alle hoekjes en nissen van de Notre Dame kan weergeven.