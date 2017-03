Hoe ga je om met breaking news op sociale media?

2017-03-22T16:22:00

2017-03-22T16:44:46

Tijdens grote rampen of aanslagen zijn sociale media vaak de beste manier om het nieuws zo snel mogelijk te volgen, maar helaas is er ook veel ruis te vinden en wordt er veel verkeerde informatie verspreid. In dit artikel laten we zien hoe je 'breaking news' het beste kunt volgen op sociale media. We kijken naar welke apps er zijn, hoe je het nieuws het beste kunt vinden, en hoe je ontdekt wat echt of nep is.

Oppassen!

Er zijn een paar dingen die altijd gebeuren tijdens het volgen van grote rampen op sociale media, en het is goed die patronen te (her)kennen.



1. Informatie klopt vaak niet, of conflicteert met andere informatie. Veel instanties weten in de korte tijd na een ramp nog niets over bijvoorbeeld dodentallen. Zulke informatie wordt desondanks vaak overgenomen door betrouwbare nieuwsmedia en gaat dan een eigen leventje leiden. Ga er vanuit dat geen enkele informatie meteen klopt.



2. Vaak worden anonieme bronnen geciteerd. Pas daarmee op. We gaan later in dit artikel in op hoe je een anonieme bron herkent.



3. Kijk waar de informatie vandaan komt. Veel media praten andere media over, en de originele bron van een verhaal is vaak moeilijk te achterhalen. Wees daar bewust van.



4. Let op de terminologie van nieuwsmedia. Als die iets zeggen als "We krijgen berichten binnen dat..." of "We hebben vernomen...", is een bericht vaak niet waar.



Nu we dat weten, laten we kijken hoe je nieuws kunt vinden op sociale media.

Welke apps?

Sommige apps zijn beter dan anderen om nieuws te volgen. Deze apps/diensten zijn perfect voor het volgen van 'breaking news'.



Twitter

Twitter is de beste app om nieuws live mee te volgen

Het microblog-platform Twitter is het ideale platform om snel nieuws te vinden, maar is ook notoir om de ruis die ontstaat. Twitter maakt het mogelijk om korte berichten (al dan niet met foto's) te versturen, en omdat die goed te doorzoeken zijn kun je er snel informatie op vinden.



Twitter hoeft niet moeilijk te zijn. Je kunt leren hoe het werkt in onze uitgebreide workshop. Je kunt Twitter volgen zonder account, maar het is makkelijker om er een gratis te maken.



Livestreamen met Periscope of Meerkat

Vorig jaar zagen we de opkomst van livestream-apps waarmee iedereen live video's kan uitzenden. Die zijn bovendien later nog terug te kijken. Er zijn twee belangrijke livestream-apps: Meerkat en Periscope. Beide zijn te koppelen aan sociale media-accounts zoals Twitter.



Facebook

Facebook is misschien iets minder geschikt voor het volgen van breaking news, met name omdat er geen goede zoekfunctie in zit en Facebooks tijdlijn werkt met een algoritme dat veel posts filtert. Toch heeft de dienst een aantal functies die wel nuttig kunnen zijn. Zo kun je in je Facebook-feed ook live-video's volgen, en is het handig om op één plek meerdere media te volgen.



Reddit

Reddit is een algemeen forum, met een paar plekken om nieuws te volgen. De beste plek om dat te doen is Reddit.com/r/Live, waar altijd een liveblog wordt bijgehouden bij een grote gebeurtenis. Gebruikers plaatsen er ooggetuigenverslagen, al dan niet van andere bronnen zoals van journalisten of van burgers die er via Twitter verslag van doen. Het mooie van Reddit is dat de beste posts naar boven worden gestemd, waardoor bronnen beter door meerdere gebruikers op authenticiteit worden geontroleerd.



Let op: Ook Reddit heeft het regelmatig fout. Een berucht moment waren de aanslagen tijdens de Boston Marathon. Reddit begon toen een klopjacht op de daders, maar bleek daar achteraf onschuldige mensen te hebben aangewezen.

Hoe vind je nieuws?

De vraag is natuurlijk welke accounts je moet volgen of hoe je aan informatie komt.



Begin met het volgen van algemene accounts van instanties als de politie of de stad

Je kunt het beste beginnen met het volgen van officiële accounts van instanties zoals het (lokale) Ministerie van Veiligheid & Justitie of Binnenlandse Zaken, de politie, het Rode Kruis, of de ambassades. Ook hebben veel luchthavens en zelfs treinstations tegenwoordig een eigen Twitter-account.



Ook op Reddit is er voor vrijwel iedere grote stad wel een subreddit, waarvan de kans groot is dat er bovenaan een thread staat met nieuws. Ga dan naar bijvoorbeeld Reddit.com/r/Paris of Reddit.com/r/Amsterdam. Je kunt hetzelfde doen op Facebook

Hashtags volgen

Bij de meeste rampen worden hashtags in het leven geroepen, vaak de naam van waar iets gebeurt, zoals #zaventem of #MH17. Door die in de gaten te houden zie je alles dat er wordt getweet over een nieuwsgebeurtenis.



Je kunt vervolgens het beste op zoek naar journalisten die ter plekke zijn. Hoewel bij een grote ramp alle media ongeveer hetzelfde zeggen, is er vaak maar een klein aantal journalisten ter plekke die de informatie verstrekken die grote media dan overnemen. Door een hashtag te volgen kun je kijken wie er ter plekke is, of je kunt via Twitter bijvoorbeeld zoeken naar de hashtag + "ter plekke" OR "ter plaatse". Kijk in de bio van de journalist of hij inderdaad de verlaggever is die hij zegt dat hij is.

Ooggetuigen

In de chaos van een grote ramp wordt er altijd snel van ooggetuigen uitgegaan, maar let op: Die zijn lang niet altijd betrouwbaar. Sommige mensen vinden het leuk om bewust verkeerde informatie te verspreiden, bijvoorbeeld over dodentallen of over een tweede aanslag of schutter. Het is soms moeilijk te verifiëren wie een echte ooggetuige is, dus pas altijd op met het volgen van die informatie. Let ook op dat veel nieuwsmedia zulke tweets vaak overnemen als 'echt', zonder dat ze zelf hebben geverifieerd of het om een echt ooggetuigenverslag gaat.



Controleren hoe betrouwbaar een account is

Veel informatie is niet echt of onbetrouwbaar

Er zijn een paar dingen die je kunt controleren of iemand echt ter plaatse is of niet. Kijk eerst wie een persoon precies is. Twitter maakt het makkelijk om snel een anoniem account te maken, en hoe anoniemer een account is, hoe minder betrouwbaar die is. Kijk bijvoorbeeld of het account een profielfoto gebruikt, en wat er in zijn bio staat. Let ook op of de persoon een link in zijn bio heeft naar bijvoorbeeld een LinkedIn-account. Gebruikers die tot de persoon te herleiden zijn plaatsen minder snel nep-informatie. Heeft een account die niet? Dan is het waarschijnlijk een nep-melding.



Je kunt ook kijken naar wat de ooggetuige precies tweet of post. Is het alleen tekst? Of zitten er ook foto's bij die het verhaal waarschijnlijker maken? In dat laatste geval is een verhaal geloofwaardiger. Ook kun je in de Twitter-app je locatiegegevens aan zetten, zodat anderen kunnen zien van waar een tweet verstuurd is.



Foto's verifiëren

Tijdens een grote ramp gaan er vaak foto's en video's rond die niets met de gebeurtenis te maken hebben. Dat kun je controleren door een afbeelding terug te zoeken en te kijken of die al eerder eens geplaatst is. Dat kan via Google Afbeeldingen, of via Tineye. Bij video's is dat wat moeilijker, maar je kunt daarmee hetzelfde doen door een screenshot te maken van de video. Ook kun je op Twitter zoeken naar de hashtag van een ramp of de url van bijvoorbeeld YouTube en daarbij het woord "hoax", of "fake".

Zelf helpen

Het is niet allemaal kommer en kwel: Je kunt zelf ook helpen!

Sociale media kunnen ook een geweldige bron van hulp zijn tijdens rampen. Zo heeft Facebook een feature genaamd "Facebook Check-in". Als iemand zich in de buurt van een ramp bevindt, krijgt hij de mogelijkheid zich 'in te checken' bij Facebook. Alle vrienden krijgen dan te zien dat die persoon veilig is.







Als je zelf in de buurt van een rampgebied bevindt en je wil op één of andere manier helpen, kun je de hashtag #ikwilhelpen gebruiken. Daarmee kunnen mensen aangeven dat zij een auto of hun huis beschikbaar stellen voor slachtoffers of mensen die in de buurt zijn.



Als je zelf informatie wil plaatsen, zorg dan dat dat relevante info is. Plaats bijvoorbeeld het nummer van het Rode Kruis of een ambassade, of noem welke ooggetuigen of journalisten ter plaatse zijn.

Telefoonnummer Nederlandse ambassade in #parijs: +33140623300 — Sywert van Lienden (@Sywert) 13 november 2015

Wat moet je niet doen?

Soms kun je het beste helpen door niets te doen. Plaats dus bijvoorbeeld geen informatie waarvan je niet zeker weet of het klopt. Let ook op dat je een hashtag op Twitter zo 'zuiver' mogelijk houdt door er alleen relevante informatie op te plaatsen. Als iedereen plaatst dat ze "onlangs nog op vakantie waren in #Brussel" dan voegt dat weinig toe aan de discussie, maar het maakt het ook moeilijk voor anderen om relevante informatie te vinden.



Let ook op: Tijdens een grote ramp lopen de emoties vaak hoog op. Pas op met wat je misschien als impuls wil posten, en bedenk dat informatie vaak nog helemaal niet bevestigd is.