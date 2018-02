Hoe laat zijn de Olympische Spelen in Nederland?

2018-02-08T13:38:00

2018-02-08T14:36:47

Komend weekend beginnen de Olympische Spelen in Pyeongchang, met op vrijdag de openingsceremonie. Door het tijdverschil zal het grootste deel van de Winterspelen plaatsvinden terwijl Nederland op één oor ligt, maar gelukkig zijn de schaatswedstrijden ’s avonds – waardoor wij het ’s middags kunnen kijken! De vraag is natuurlijk, hoe laat moet je de televisie aanzetten? En wanneer komen de Nederlandse schaatsers, shorttrackers, snowboarders en skeletonster in actie?

Wanneer zijn wij aan de beurt?

Onze collega's van Lifehacking hebben een handig kalender-bestand gemaakt, waarin je de wedstrijden kunt zien waar Nederlanders aan meedoen. Download hier het schema voor de Olympische Winterspelen 2018! Het is een .ics-bestand, welke je prima kunt importeren in Google Calendar, Outlook of de Agenda-applicatie voor macOS.

Na het importeren verschijnen de wedstrijden in je agenda op Nederlandse tijd. Per wedstrijd kun je zien wie er meedoet en aan de medaille-emoji kun je zien of er bij de desbetreffende wedstrijd een medaille wordt uitgedeeld. Veel schaatswedstrijden worden ’s avonds gereden, waardoor wij ze midden op de dag live kunnen volgen. Deel dit artikel met je vrienden die ook graag Nederland in actie willen zien op de Olympische Winterspelen!