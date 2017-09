Hoelang moet je werken voor een iPhone X?

De nieuwe iPhone X gaat 1329 euro kosten, als je tenminste voor de variant van 256GB kiest. Afhankelijk van je salaris is dat bijna een maand werken. Wij zetten een aantal beroepen en personen voor je op een rijtje: hoelang werkt wie voor de iPhone X?

Je hoeft natuurlijk niet per se voor de duurste variant van de iPhone X te kiezen, er komt namelijk ook een 64GB-variant die (slechts) 1159 euro gaat kosten. Wanneer ook dat te duur is, kun je ook nog kiezen voor een iPhone 8 of iPhone 8 Plus met 64GB opslagruimte die respectievelijk 809 euro en 919 euro gaan kosten. Maar terug naar die dure iPhone.

1. Bill Gates

Met een vermogen van ruim 71 miljard euro hoeft Bill Gates niet heel hard meer te werken. Met een rendement van 5% hoeft Gates nog net geen 12 seconden op de bank te zitten om de iPhone X bij elkaar te sparen.

2. Neymar

Vorige maand ging de voetballer Neymar voor een recordbedrag naar Paris Saint-Germain en met een jaarsalaris van 60 miljoen heeft hij zelf ook niks te klagen. Omgerekend verdient Neymar ongeveer 6.850 euro per uur – elk uur van de dag, wat betekent dat het 11 minuten en 39 seconden duurt voordat hij de nieuwe iPhone kan betalen.

3. Tim Cook

Apple’s CEO heeft waarschijnlijk al lang een iPhone X – of twee – gekregen. Mocht dat niet het geval zijn dan hoeft Cook, met een salaris van ruim 9 miljoen per jaar, slechts een uur en een kwartier te wachten voordat hij de iPhone X kan betalen.

4. Matthijs van Nieuwkerk

Matthijs van Nieuwkerk verdient (naar schatting) 5,8 ton per jaar. Als we ervan uitgaan dat de DWDD-presentator 40 uur per week werkt, moet hij 4 uur en 23 minuten werken voor Apple’s duurste model.

5. Koning Willem-Alexander

Met een jaarlijkse vergoeding van bijna 9 ton verdient onze koning wat meer dan Matthijs van Nieuwkerk. Toch staat hij een plekje lager in deze lijst, omdat je 24 uur per dag, 365 dagen per jaar koning bent. Onze vorst moet ruim 13 uur met zijn scepter zwaaien om de nieuwe iPhone X te kunnen betalen.

6. Golfballenduiker

Wist je dat golfballenduiker een beroep is? Wij niet. En wat zo iemand precies doet is ons ook nog niet helemaal duidelijk. Wat we wel weten is dat een golfballenduiker net geen 46,5 uur moet werken voor de nieuwe iPhone X met 256GB opslagruimte.

7. Vuilnisman

De kans is klein dat je de nieuwe iPhone X bij het grofvuil zal vinden, maar hopen kan altijd. Een vuilnisman heeft ruim 131 uur de tijd om het vuilnis te doorzoeken voordat hij de nieuwe iPhone kan betalen, als hij er niet toevallig eentje vindt.

8. Alleenstaande AOW'er

Met een AOW-uitkering van 1206,39 euro (inclusief vakantievergoeding) moet een alleenstaande oudere zo’n 191 uur op de kleinkinderen passen om de nieuwe iPhone bij elkaar te sparen. Met een aanvullend pensioen zou dat eventueel nog een stuk sneller kunnen.

9. 15-jarige (minimumloon)

Je ziet heel wat jongeren met een iPhone. De vraag is wie dat betaalt, een 15-jarige moet namelijk maar liefst 514 uur vakkenvullen om de 1329 euro van de iPhone op te kunnen hoesten.

10. Stagiair bij Computer Idee (HBO stage)

Dat stagelopen bij Computer Idee heel leuk én leerzaam is, moge duidelijk zijn. De financiële vergoeding die daar tegenover staat houden we eventjes geheim – anders staat half studerend Nederland hier straks op de stoep. Wel kunnen we zeggen dat een stagiair hier zo’n 658 uur, 10 minuten en 12 seconden koffie moet halen – en vooral ook moet lachen om flauwe grappen – voordat hij zich de nieuwe iPhone kan veroorloven.