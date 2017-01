Hoera, de iPhone bestaat 10 jaar!

2017-01-09T11:03:00

2017-01-09T12:40:49

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat Steve Jobs de eerste iPhone aankondigde en daarmee tech-geschiedenis schreef. Sindsdien is de smartphone niet meer uit ons leven weg te denken.

Een telefoon zonder toetsen, voor de iPhone was dat nog ongehoord. Nu weten we niet beter. De eerste iPhone werd op 9 januari 2007 nog in de markt gezet als een 'iPod met widescreen', en voor hedendaagse maatstaven was het een erg compact toestel. Het 3,5 inch-scherm had een resolutie van 320 x 480 pixels, je kon er 4 GB aan bestanden op kwijt en er was 128 MB werkgeheugen ingebouwd.

Niet in Nederland

Verscheidene zaken die we nu voor lief nemen in onze telefoon, maakten echter nog geen onderdeel uit van deze eerste iPhone. Er was nog geen App Store en ook een camera voor het maken van selfies (een term die toen nog niet dusdanig bestond) ontbrak. Daarnaast is dit model opvallend genoeg nooit in Nederland uitgebracht. De iPhone 3G zou een jaar later lanceren, en werd de eerste iPhone die je hier wel gewoon kon kopen.

'Het beste komt nog'

Sindsdien is er ieder jaar een nieuwe iPhone uitgekomen, en kreeg Apple met name concurrentie van Google's Android-besturingssysteem. Inmiddels zijn we aangekomen bij de iPhone 7, waar Apple weer vooroploopt - dit keer met de controversiƫle keuze om een koptelefoon-ingang achterwege te laten. Jobs staat niet meer aan het roer, de mede-oprichter van Apple overleed in 2011. Zijn opvolger is Tim Cook, en hij zegt over dit jubileum: 'het beste moet nog komen'.